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TEKNOFEST - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konseri

18 dakika önce

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konser verdi.

TEKNOFEST - Hava Kuvvetleri Komutanlığı Cazın Kartalları Orkestrası konseri

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Anadolu Ajansı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:00 Kaynak: AA
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