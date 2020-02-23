Teknofest heyecanı bu yıl Gaziantep'te - Son Dakika

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı, yeniden başlıyor. Festival 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek.



TEKNOFEST 2020'nin ana paydaşları arasında yer alan SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine katılacaklar.



TEKNOFEST 2020'de havacılıktan otomotive, tarım teknolojilerinden simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından eğitim teknolojilerine kadar uzanan geniş bir spektrumda düzenlenecek 23 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmaları için başvurular devam ediyor. Başvurular www.teknofest.org üzerinden yapılabilecek.



Bu yarışmalar ile Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor.



Çevre ve enerji teknolojileri yarışması



Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak amaçlanıyor.



Toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.



#milliteknolojihamlesi heyecanı ile yoluna devam eden TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 olup, yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilecek.



Değerlendirme; Proje Ön Değerlendirme Formu, Proje Detay Raporu ve yarışma puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacak. Proje Ön Değerlendirme Formu ve Proje Detay Raporu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacak.



Yarışmada verilecek olan ödüller şöyle: Lise Kategorisinde birinci, 10 bin TL, İkinci, 5 bin TL, Üçüncü, 3 bin TL. Üniversite ve üzeri kategorisinde Birinci, 15 bin TL, İkinci, 10 bin TL, Üçüncü: 5 bin TL. - GAZİANTEP