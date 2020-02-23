Teknofest heyecanı bu yıl Gaziantep'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Teknofest heyecanı bu yıl Gaziantep'te - Son Dakika

Teknofest heyecanı bu yıl Gaziantep'te

6 saat önce

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı, yeniden başlıyor.

Teknofest heyecanı bu yıl Gaziantep'te, System.String[]

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden olan ve ayakları yerden kesen TEKNOFEST heyecanı, yeniden başlıyor. Festival 22-27 Eylül 2020 tarihlerinde Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek.


TEKNOFEST 2020'nin ana paydaşları arasında yer alan SANKO Holding bünyesinde çalışan mühendisler, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılacak öğrencilere mentorluk desteği sağlayacak ve aynı zamanda akademisyenlerle birlikte projelerin değerlendirilme süreçlerine katılacaklar.


TEKNOFEST 2020'de havacılıktan otomotive, tarım teknolojilerinden simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından eğitim teknolojilerine kadar uzanan geniş bir spektrumda düzenlenecek 23 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmaları için başvurular devam ediyor. Başvurular www.teknofest.org üzerinden yapılabilecek.


Bu yarışmalar ile Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor. Bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor.


Çevre ve enerji teknolojileri yarışması


Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile enerji verimli endüstriyel işletmeleri ve endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmak amaçlanıyor.


Toplumda enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.


#milliteknolojihamlesi heyecanı ile yoluna devam eden TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için son başvuru tarihi 28 Şubat 2020 olup, yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise, üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilecek.


Değerlendirme; Proje Ön Değerlendirme Formu, Proje Detay Raporu ve yarışma puanlaması olarak üç farklı aşamada yapılacak. Proje Ön Değerlendirme Formu ve Proje Detay Raporu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacak.


Yarışmada verilecek olan ödüller şöyle: Lise Kategorisinde birinci, 10 bin TL, İkinci, 5 bin TL, Üçüncü, 3 bin TL. Üniversite ve üzeri kategorisinde Birinci, 15 bin TL, İkinci, 10 bin TL, Üçüncü: 5 bin TL. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göztepe, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı
Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: İran'da hızla yayılan koronavirüs sebebiyle Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı HDP kongresine katılamayan Ali Babacan'ın mesajı salonda okundu

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 16:17:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Teknofest heyecanı bu yıl Gaziantep'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]