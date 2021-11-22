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TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor - Son Dakika

TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor

22.11.2021 12:05

Bayburt'ta yaptıkları insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan imam hatip lisesi öğrencileri, hem daha iyi cihazlar geliştirmek hem de hayallerini süsleyen uçak mühendisliği bölümünü kazanabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt'ta yaptıkları insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılan imam hatip lisesi öğrencileri, hem daha iyi cihazlar geliştirmek hem de hayallerini süsleyen uçak mühendisliği bölümünü kazanabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK-TEKNOFEST 2021 liseler arası "Sabit Kanat İHA" kategorisindeki yarışmaya "Teyyareciler" ve "Robohatip" adıyla kurdukları iki takımla katılmaya hak kazandı.

Takımlara seçilen üçer öğrenci, projeden sorumlu öğretmenleri Erdinç Yaya ve Mustafa Çobanoğlu koordinesinde yarışma şartlarına uygun şekilde ürettikleri İHA ile ön değerlendirme ve kritik rapor aşamasını geçip 100 puan alarak finale kaldı.

İlk kez katıldıkları yarışmada hava aracıyla istenen uygulamaları manuel olarak gerçekleştiren Teyyareciler takımı, havada tutunma ve manevra kabiliyeti diğer araçlara göre daha yüksek olan İHA ile dördüncü oldu.

Elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getiren gençler, hem havacılık alanında daha iyi projeler ortaya çıkarmak hem de uçak mühendisi olmak istediklerini vurguladı.

"Yaklaşık bir yıl büyük gayretlerle çalıştık"

Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmeni ve proje danışmanı Mustafa Çobanoğlu, AA muhabirine, ilk kez 2016'da, okulun atölyesinde çizgide ilerleyen robotik cihaz geliştirdiklerini ve yarışmalara katıldıklarını söyledi.

Bununla birlikte öğrencilerin ufkunun açıldığını belirten Çobanoğlu, "Her yıl üzerine koyarak ilerledik. Geçen yıl TEKNOFEST 2021 liseler arası 'Sabit Kanat İHA' kategorisindeki yarışmaya katılmaya karar verdik. Yaklaşık bir yıl büyük gayretlerle çalıştık. İki takımla TEKNOFEST'te 58 takım içerisinde finale katılmaya hak kazandık. Yani 58 takımdan ikisi Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesinin takımıydı." dedi.

Çobanoğlu, öğrencilerinin yarışmada elde ettiği başarı dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yılların hazırlığına da şimdiden başladık. Bir taraftan öğrencilerin pilotajını geliştirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan yeni İHA'mızın aerodinamik hesaplarını yapıp üretimini deniyoruz, AR-GE'lerini yapıyoruz. Önümüzdeki yıl Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'te birinciliğe kadar yükselip ödülümüzü almak istiyoruz."

"İmam hatip lisesinde okumam gelecekte mühendis olmama engel değil"

Öğrencilerden Muaz Emir Akbudak ise okulda onlarca öğrenci arasından TEKNOFEST'e katılmak için öğretmenlerinin kendisini seçtiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yarışmaya ilk kez katıldığı için çok heyecanlandığını anlatan Akbudak, "Aşamaları geçtikçe heyecanımız da arttı. O heyecanı tatmak gerçekten çok tuhaf. Orada bulunmak bile bizim için gerçekten büyük bir şanstı. Yarışma aşamasında görevlerimiz vardı. Bunları pilotumuzun yardımıyla gerçekleştirdik. Puan tablosuna baktıkça sürekli yükseliyorduk ve dördüncülükte kaldık, bize de bu nasipmiş. Artık önümüzdeki yarışmaya bakacağız." diye konuştu.

Akbudak, uçak mühendisi olmak için derslerine çalıştığını belirterek, "İmam hatip lisesinde okumam gelecekte mühendis olmama engel değil. İnşallah uçak mühendisi olacağım. Güzel bir üniversiteyi tercih edeceğim. Bunun için ders çalışıyoruz. Allah yardımcımız olsun." dedi.

Atıf Kemal Topsakal da TEKNOFEST'e katılarak tecrübe edindiklerini, bu tecrübelerini ileride derece yapmak için kullanacaklarını aktardı.

Topsakal, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın uçaklarını imzaladığını ve bunun kendilerini motive ettiğini de sözlerine ekledi.

TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor
TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor
TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor
TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor
TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor

İmam Hatip Liseleri, Havacılık, Bayburt, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST heyecanı yaşayan Bayburtlu öğrenciler gelecek yıl birincilik hedefliyor - Son Dakika


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