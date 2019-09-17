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Teknofest için şehir dışından geldiler

1 saat önce

Teknofest'19'da öğrenciler, gençler doyasıya eğlendi, son teknolojileri öğrendi.

Teknofest'19'da öğrenciler, gençler doyasıya eğlendi, son teknolojileri öğrendi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'19'a Türkiye'nin birçok yerinde öğrenciler ve gençler de katıldı. Muğla'dan İstanbul'a gelen ve festival kapsamındaki Uçan Araba yarışmasına katılan 13 yaşındaki Tunay Özdemir, 'Bugün ilk günümüzü geçirdik. Yarışmayla ilgili sunum yaptık. İnsanlar geldi yanımıza, sorular sordular. Heyecanlıydık dedi.

Yine Muğla'dan gelen 13 yaşındaki Sonnur Kılınç, sanal gerçeklik ve sunum provaları yaptıklarını söyledi. Kırklareli Lüleburgaz'dan gelen 15 yaşındaki Yağız Türk ise fuarın her yerini gezdiğini belirtti.

15 yaşındaki Deniz Gizem Girgin ise, 'Bütün her yeri gezdik, hediyelik eşyalar baktık. SOLOTÜRK'ün yaptığı gösteri çok iyiydiö şeklinde konuştu. Edirne'den gelen 15 yaşındaki Yağmur Güneş de festivali eğlenceli bulduğunu belirterek, 'Deprem aracına bindik. Emniyet kemerinin önemini anlatan ters dönen arabaya bindik, eğlendik dedi.

Teknofest için şehir dışından geldiler

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Türkiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:28 Kaynak: DHA
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