Teknofest'in 2. gününde "solo türk"ten nefes kesen gösteri
59 dakika önce
"Solo Türk" TEKNOFEST'19'un ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:04 Kaynak: DHA
"Solo Türk" TEKNOFEST'19'un ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner'in kullandığı SOLO TÜRK uçağının gösterisi festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı. Katılımcılar SOLO TÜRK gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.
Görüntü Dökümü:
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-SOLOTÜRK gösterisinden görüntüler
-İzleyenlerin görüntüsü
- İstanbul
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