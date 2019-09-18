Son Dakika Haberleri: Teknofest'in 2. gününde solo türkten nefes kesen gösteri
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Teknofest'in 2. gününde solo türkten nefes kesen gösteri

16 dakika önce

Solo Türk TEKNOFEST'19'un ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.

Solo Türk TEKNOFEST'19'un ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner'in kullandığı SOLO TÜRK uçağının gösterisi festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı. Katılımcılar SOLO TÜRK gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.

Teknofest'in 2. gününde solo türkten nefes kesen gösteri

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
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