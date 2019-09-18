Teknofest'in 2. gününde solo türkten nefes kesen gösteri
16 dakika önce
Solo Türk TEKNOFEST'19'un ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:25 Kaynak: DHA
Solo Türk TEKNOFEST'19'un ikinci gününde Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner'in kullandığı SOLO TÜRK uçağının gösterisi festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı. Katılımcılar SOLO TÜRK gösterisini cep telefonlarıyla kaydetti.
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