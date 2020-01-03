"TEKNOFEST'in Gaziantep'e geliyor olması heyecan verici" - Son Dakika
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"TEKNOFEST'in Gaziantep'e geliyor olması heyecan verici"

6 saat önce

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'in bu yıl Gaziantep'te yapılacak olmasının heyecan verici olduğunu söyledi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEKNOFEST'in bu yıl Gaziantep'te yapılacak olmasının heyecan verici olduğunu söyledi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen "Teknoloji Odaklı Yeni Süreçler" adlı panele katılan Mandal, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'in son yıllarda teknoloji anlamında adından sıkça söz ettirdiğini söyledi.

TEKNOFEST'in 2020'de Gaziantep'te yapılacağını hatırlatan Mandal, bunun hem kent için hem de bölge için çok ciddi bir atılım ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Dünyada artık meslekten ziyade somut becerilerin kendini gösterme zamanı olduğunu ve TEKNOFEST'in bu anlamda büyük bir fırsat oluşturduğunu belirten Mandal, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'in buraya geliyor olması bir paradigma değişimidir çünkü TEKNOFEST becerilerin tamamen somuta dönüştüğü bir ortamdır. O yüzden Türkiye'de iki kez İstanbul'da yapılmış bir etkinliğin Gaziantep'e geliyor olması gerçekten büyük heyecan verici. Bu kent için ne kadar heyecan vericiyse bizim içinde gerçekten o kadar heyecan vericidir. Ben, iki yıldır bu sürecin içinde olan birisi olarak, çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Bildiğimi düşündüğüm bir takım kavramlar, gelenekler hatta algıların değiştiği bir nokta. Özellikle genç arkadaşlarımız açısından baktığımız zaman olumlu anlamda büyük bir gelişimin göstergesidir bu festival."

Mandal, konuşmanın ardından katılımcılara "Bilim ve Teknoloji Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi" adlı sunumu yaptı.

TEKNOFEST'in Gaziantep'e geliyor olması heyecan verici

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:12 Kaynak: AA
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