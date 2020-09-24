TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor - GAZİANTEP - Son Dakika

TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor - GAZİANTEP

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan öğrenciler büyük heyecan yaşıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan öğrenciler büyük heyecan yaşıyor.

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencileri yarışma heyecanı sardı.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Kategorisi'nde yarışan İzmir Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Elif Sude Keskin, bir yıldan beri bu yarışmayı beklediğini ifade ederek, "Burada bulduğum atmosfer çok güzel, özellikle çevre ve enerjide gördüğüm her şey çok güzel. Yeşil bir alanda gibiyim. TEKNOFEST'in şöyle bir önemi var. Ülkemizi teknoloji, çevre ve enerji gibi alanlarda ileriye götürmek için yapılan bir yarışma ve burada bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Daha iyi fikirler sunarak, ülkemizi ileride kurtarabilecek olan bizleriz. Buradaki projelerin hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an gerçekten çok mutluyum. İlerde ülkeme çok katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.

Keskin'in ekip arkadaşı Ilgın Kırte de, yarışmaya katılmayı dört gözle beklediğini ifade ederek, "Hepimiz, ülkemizi ileriye götürmek isteyen bilim insanları, geleceğin mühendisleriyiz ve TEKNOFEST'e katılarak da bu amacımızı daha da ileriye taşımış oluyor." dedi.

Tarım Teknolojileri Kategorisi'nde mücadele eden Pamukkale Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Enes Fevzi Çiçekli, katıldığı kategorinin bu sene ilk defa yapıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Çok heyecanlıyız. Bu yarışmaya katıldık. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Yaptığımız araç, Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı yapabilen bir sisteme sahip. Dünyada en büyük üretim yapan ülkeler bu işi düz arazide yapabiliyor ancak bizim ülkemizde çay ekili araziler yüzde 30-40 eğime sahip. Biz bunun önüne geçebilmek için eğimde çalışabilen bir sistem gerçekleştirdik."

Uçan Araba Tasarım Yarışması'na katılan Gaziantep Bilsem 9. sınıf öğrencisi Mustafa Ali Şahin, yarışmada birinci olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Uçan araba kategorisine damga vurmak istiyoruz. Buraya katıldığımız için çok heyecanlıyız. Çünkü daha önce böyle bir ortamda bulunmamıştık. Çok güzel bir ortam. Tüm dünyadan katılan bir çok yarışmacı var. Onlarla yarışmak cidden heyecanımızı arttırıyor. Böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyuz. Herkese teşekkürler."

TEKNOFEST, çeşitli etkinliklerle 27 Eylül'e kadar sürecek.

TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor - GAZİANTEP

Gaziantep, Havacılık, Keskin, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST'in genç yarışmacıları büyük heyecan yaşıyor - GAZİANTEP - Son Dakika

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