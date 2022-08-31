TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık devam ediyor - Son Dakika
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TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık devam ediyor

31.08.2022 13:18

TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık devam ediyorSAMSUN Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ikinci gününde de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık devam ediyor

SAMSUN Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ikinci gününde de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

TEKNOFEST KARADENİZ finallerinin ikinci günü büyük heyecanla başladı. Türkiye'nin gururu olan hava araçlarının sergilendiği, en büyük teknoloji firmalarının vatandaşlarla buluştuğu festivalin ikinci gününde de binlerce kişi Samsun- Çarşamba Havalimanı'na akın etti. Çoğunluğunun öğrencilerin oluşturduğu ziyaretçiler stantlara uğrayarak bilgiler aldı.

Türkiye'nin yerli ve milli uçaklarına dokunan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar çok mutlu olduklarını ve gurur duyduklarını söylerken, kimi öğrenciler ise kariyerleri için TEKNOFEST'in çok verimli olduğu söyledi. 7'den 70'e festivale gelen herkes uçaklarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST'in ikinci gününde de yoğun kalabalık devam ediyor - Son Dakika
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