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TEKNOFEST'in ikincisi Afgan Moradi ülkesinde çiçeklerle karşılandı

2 saat önce

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsanlık Yararına Teknoloji" kapsamında "Afet Yönetimi" müsabakasında ikincilik elde eden Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Herat Erkek Lisesi öğrencisi Afgan Hamed Moradi, ülkesinde çiçeklerle karşılandı.

TEKNOFEST'in ikincisi Afgan Moradi ülkesinde çiçeklerle karşılandı, System.String[]

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) "İnsanlık Yararına Teknoloji" kapsamında "Afet Yönetimi" müsabakasında ikincilik elde eden Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Herat Erkek Lisesi öğrencisi Afgan Hamed Moradi, ülkesinde çiçeklerle karşılandı.

TMV Kabil Erkek Lisesinde yapılan karşılama törenine, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Voyvot, Moradi'nin, aynı dalda 2 bin takımın katıldığı TEKNOFEST'te "Afet Yönetimi" müsabakasında elde ettiği ikincilikle Afgan halkı ve TMV ailesini gururlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin, en iyi öğretmenleri ve bütün imkanlarıyla TMV okullarını desteklediğini ve bu okulların sayısını hızla artırdığını ifade eden Voyvot, bu sene 600 Afgan öğrencinin TMV okullarına kaydolduğunu belirtti.

Voyvot, TMV okullarının başarılarının süreceğini, TMV okullarının isminin, dünya çapındaki teknoloji, bilim yarışmaları ve olimpiyatlarda sıklıkla duyulacağını vurguladı.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:30 Kaynak: AA
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