Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri, trafik kazalarında kazazedelere en hızlı şekilde ulaşılması ve yardım edilmesini sağlayacak proje hazırladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Harun Mindivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dijitalleşme alanındaki çalışmaların öneminin giderek arttığını ve öğrencilerin bu alanda proje geliştirdiğini bildirdi.

2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda herkesin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirten Mindivan, "Bizler de içinde bulunduğumuz çağın sunduğu yenilikleri en iyi şekilde anlamalı ve bu imkanları insanlığa faydalı olacak teknolojilere dönüştürmeliyiz. 17-22 Eylül tarihlerinde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST final sunumlarına katılacak öğrencilere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Öğretim Görevlisi Ali Osman Selvi'nin danışmanlığında Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Alp Kıray ve Can Civekoğlu'nun hazırladığı çalışmanın, TEKNOFEST'in "İnsanlık Yararına Uygulamalar Projesi"nin kaza anında sürücünün konumunu, nabız ve solunum gibi hayati fonksiyonlarını içeren bilgileri ilk yardım ekiplerine gönderen sistem olduğu duyuruldu.