Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - Adalet Bakanı Gül
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TEKNOFEST İstanbul - Adalet Bakanı Gül

40 dakika önce

Adalet Bakanı Gül'ün ziyareti Açıklamaları Genel görüntüler İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor.

Adalet Bakanı Gül'ün ziyareti

Açıklamaları

Genel görüntüler İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de Teknofest İstanbul'un son gününde etkinliği ziyaret etti.

TEKNOFEST İstanbul - Adalet Bakanı Gül

Abdülhamit Gül, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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