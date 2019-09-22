TEKNOFEST İstanbul - Adalet Bakanı Gül

Adalet Bakanı Gül'ün ziyareti

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Genel görüntüler İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'de Teknofest İstanbul'un son gününde etkinliği ziyaret etti.