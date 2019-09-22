TEKNOFEST İstanbul - ATAK helikopterleri gösterisi
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Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), son gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:23 Kaynak: AA
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), son gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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