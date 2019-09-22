Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - ATAK helikopterleri gösterisi
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TEKNOFEST İstanbul - ATAK helikopterleri gösterisi

31 dakika önce

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), son gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), son gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul - ATAK helikopterleri gösterisi

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:23 Kaynak: AA
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