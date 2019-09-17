Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul'da AA'ya büyük ilgi
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TEKNOFEST İstanbul'da AA'ya büyük ilgi

48 dakika önce

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), AA'nın standı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

TEKNOFEST İstanbul'da AA'ya büyük ilgi, System.String[]

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), AA'nın standı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'a ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, 7'den 70'e her yaştan insanı ağırlıyor.

En çok askeri ve sivil uçaklar ile helikopterlerin ilgi gördüğü festivalde katılımcılar, kurum ve kuruluşların stantlarını da ziyaret ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'un Global İletişim Ortağı olan AA standı da her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği stantlar arasında yer alıyor. Katılımcılar AA yayınlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi alıyor. AA standına en büyük ilgiyi ise çocuklar ve gençler gösteriyor.

Öte yandan sabah saatlerinde TEKNOFEST İstanbul'un açılışını gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AA standını ziyaret etti.

Geniş bir kadroyla TEKNOFEST İstanbul'u takip eden AA ekibiyle sohbet eden Bakan Varank, AA hatıra ekranında günün anısına fotoğraf çektirdi.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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