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TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşları

1 saat önce

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşları beğeniyle izlendi.

TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşları, System.String[]

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşları beğeniyle izlendi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanında nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

SoloTürk, Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Red Bull, Rus MC 21 yolcu uçağı ile ayrıca Rus Hava Kuvvetleri'nin dört SU-30 uçağından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın uçuşları ilgi gördü.

Vatandaşlar, gösteri uçuşlarını TEKNOFEST İstanbul'un düzenlendiği etkinlik alanına kurulan tribünden izledi.

Özellikle Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün gerçekleştirdiği gösteriler heyecan verdi.

Çelik kanatların gösterileri, TEKNOFEST İstanbul'a yarın da renk katacak.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:58 Kaynak: AA
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