Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan
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TEKNOFEST İstanbul - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan

1 saat önce

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ın konuşması

İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 'da Teknofest İstanbul'un son gününde etkinliği ziyaret etti.

TEKNOFEST İstanbul - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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