Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - Hürkuş gösteri uçuşu
Son Dakika Güncel Haber

TEKNOFEST İstanbul - Hürkuş gösteri uçuşu

1 saat önce

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş gösteri uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST İstanbul - Hürkuş gösteri uçuşu

Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli için metro startını verdi
İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye personel alınacak Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:49:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - Hürkuş gösteri uçuşu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]