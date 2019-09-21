TEKNOFEST İstanbul - Hürkuş gösteri uçuşu
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Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş gösteri uçuşu yaptı.
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