TEKNOFEST İstanbul - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu
17 dakika önce
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Jandarma, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:30 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Jandarma, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.
Haluk Levent, vereceği 2 konserin geliriyle Neslican Tay için anıt mezar yaptıracak 2 yıldır tamamlanamayan cadde, İmamoğlu'nun talimatıyla 1,5 ayda bitirildi BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü Rumlardan Akıncı İHA'ya büyük ilgi: Benzerini sadece 4 ülke yapabilir