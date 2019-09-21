Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu
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TEKNOFEST İstanbul - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu

17 dakika önce

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Jandarma, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Jandarma, Sahil Güvenlik ve polis helikopterleri gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST İstanbul - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu

Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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