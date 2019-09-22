TEKNOFEST İstanbul - Kurtarma tatbikatı
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Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:54 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
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