TEKNOFEST İstanbul - Ödül töreni
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Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, ödül töreni gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:31 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, ödül töreni gerçekleştirildi.
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