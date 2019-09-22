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TEKNOFEST İstanbul - Ödül töreni

1 saat önce

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, ödül töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, ödül töreni gerçekleştirildi.

TEKNOFEST İstanbul - Ödül töreni

Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:31 Kaynak: AA
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