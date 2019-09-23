Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul rekor katılımla sona erdi
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TEKNOFEST İstanbul rekor katılımla sona erdi

18 dakika önce

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, kapanışını 1,5 milyon kişinin rekor katılımıyla yaptı.

TEKNOFEST İstanbul rekor katılımla sona erdi, System.String[]

T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, kapanışını 1,5 milyon kişinin rekor katılımıyla yaptı.

İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:25 
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