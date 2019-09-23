TEKNOFEST İstanbul rekor katılımla sona erdi
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T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, kapanışını 1,5 milyon kişinin rekor katılımıyla yaptı.
T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, kapanışını 1,5 milyon kişinin rekor katılımıyla yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:25
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