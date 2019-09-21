Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı gösterisi
Son Dakika Güncel Haber

TEKNOFEST İstanbul - Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı gösterisi

1 saat önce

Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Rus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

TEKNOFEST İstanbul - Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı gösterisi

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, vereceği 2 konserin geliriyle Neslican Tay için anıt mezar yaptıracak
2 yıldır tamamlanamayan cadde, İmamoğlu'nun talimatıyla 1,5 ayda bitirildi BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü Rumlardan Akıncı İHA'ya büyük ilgi: Benzerini sadece 4 ülke yapabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:36:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı gösterisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]