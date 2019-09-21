Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES
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TEKNOFEST İstanbul - Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES

1 saat önce

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES gösteri uçuşu yaptı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES gösteri uçuşu yaptı.

TEKNOFEST İstanbul - Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES

Anadolu Ajansı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:31 Kaynak: AA
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