TEKNOFEST İstanbul - Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES
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Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES gösteri uçuşu yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:31 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES gösteri uçuşu yaptı.
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