TEKNOFEST İstanbul - Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES gösteri uçuşu yaptı.