TEKNOFEST İstanbul - TBMM Başkanı Mustafa Şentop
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Teknofest'i ziyaretine ait detay görüntüler İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, son gününde de çeşitli etkinliklere...
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 02:24 Kaynak: AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Teknofest'i ziyaretine ait detay görüntüler İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'da Teknofest İstanbul'un son gününde etkinliği ziyaret etti.
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