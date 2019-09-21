Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları gösterisi
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TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları gösterisi

23 dakika önce

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları gösterisi

Anadolu Ajansı, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:56 Kaynak: AA
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