TEKNOFEST İstanbul - Türk Yıldızları ve Hürkuş
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Türk Yıldızları ve Hürkuş'un gösterisi İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Yıldızları ve Hürkuş gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:41 Kaynak: AA
Türk Yıldızları ve Hürkuş'un gösterisi
İSTANBUL - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Yıldızları ve Hürkuş gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
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