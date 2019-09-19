Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu
Son Dakika Güncel Haber

TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu

2 saat önce

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon yetkilisi, PKK'nın uzantısı olan SDG'ye silah ve araç vermeye devam ettiklerini söyledi
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Meteoroloji kirletici emisyonlar bu gece türkiye'yi terk edecek İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:17:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]