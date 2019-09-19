TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu
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Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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