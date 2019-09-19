Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - Akrobasi uçuşları
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TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - Akrobasi uçuşları

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - Akrobasi uçuşları

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:43 Kaynak: AA
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