TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - Akrobasi uçuşları
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Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:43 Kaynak: AA
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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