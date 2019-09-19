TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, üçüncü günde de birçok etkinliğe sahne olacak.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Katılımcılar da stantlarında yerini alarak yarışmalar için hazırlıklarını tamamladı.

Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Festival kapsamında bugün, Yere Bağlı Balon Uçuşları etkinliği yapılacak.

Festival kapsamında, "IP Stratejilerinin IP Değerine Etkisi", "Uçan Araba Şehiriçi Kullanımı", "Scada Güvenliği Eğitimi", ve "Patentin Değerine Etki Eden Faktörler" konulu seminerler düzenlenecek.

Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak. Ayrıca misafirler kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalanabilecek.

Uçuş gösterileri büyüleyecek

Solo Türk, Türk Yıldızları, İçişleri Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, MC-21 yolcu uçağı ve Red Bull gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk katacak.

TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edilebilecek.

Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.

Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.

Hem eğiten hem eğlendiren atölyeler

Festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı elde edecek.

T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Tarih Öncesi Dönemin İzleri Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Desenli Kanatlar Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bursa Teknik Üniversitesi standında "Kodlama Atölyesi", Roket Yarışması Etkinlik Çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlenecek.

Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryum da katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak.

Genç tasarımcılar yarışmalarda kıyasıya rekabet edecek

Festivalde aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarımı, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu birçok yarışma üçüncü günde de devam edecek.

Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise mücadeleye hak kazanan yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist kıyasıya rekabetini sürdürecek.

Festival kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta bir araya gelen dünyanın en yetenekli pilotları test uçuşlarını sürdürecek.

World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayan festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Drone Yarışçıları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından düzenlenen World Drone Cup'a, 37 ülkeden 64 pilot katılıyor.

Yarışmacılar, parkuru tanımak için dörderli gruplar halinde deneme sürüşü yapıyor. Pilotlar, ilk 32'ye girebilmek için ise 3. ve 4. gün kıyasıya mücadele edecek.

Teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefi

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor.TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında AA'nın yanı sıra Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Festival, 22 Eylül'de sona erecek.