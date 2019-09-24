TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti
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İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), aylara yayılan hazırlık, elemeler ve halka açık final bölümüyle geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), aylara yayılan hazırlık, elemeler ve halka açık final bölümüyle geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:05
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