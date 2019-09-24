Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti
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TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti

52 dakika önce

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), aylara yayılan hazırlık, elemeler ve halka açık final bölümüyle geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu.

TEKNOFEST İstanbul zirveye yerleşti, System.String[]

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), aylara yayılan hazırlık, elemeler ve halka açık final bölümüyle geniş kesimleri teknolojiyle buluşturdu.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:05 
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