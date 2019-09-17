TEKNOFEST kapılarını Atatürk Havalimanı'nda açtı

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran gençler yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçların tasarlayacaklar" dedi.



Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'19 kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geçen yıl 500 binden fazla kişinin katıldığı festivalin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



Törende konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te bu yıl 19 farklı alanda 122 ülkeden 50 bin yarışmacının yer aldığını vurgulayarak, "Gençlerimiz roket yarışmalarında, İHA yarışmalarında göklere imza atıyor. Uluslararası girişim zirvesinde, siber güvenlik yarışmasında teknolojide lider olmak için tüm dünya ile yarışıyor. 15 yıl öncesinde milli teknoloji vizyonuyla Türkiye'nin milli insansız hava araçların geliştirme yolculuğuna çıkmıştık. Bu süreçte binlerce kişinin alın teri ve akıl teri ile ülkemiz pek çok alanda gelişmeler gösterdi. TEKNOFEST bu gelişmelerin milletimizle buluştuğu yerin adı. Milletimiz bu buluşmaya en güçlü şekilde sahip çıktı. Bir kıvılcım kocaman bir aleve dönüştü. İnanıyorum ki bundan böyle milli teknoloji hamlesi güçlü ve müreffeh Türkiye'nin yol haritası olarak ortak idealimizdir. Tam bağımsız Türkiye yolculuğunda birlikte devam edeceğiz. Bu festivalde gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır" ifadelerini kullandı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise konuşmasında, teknoloji üreten Türkiye hedefi ile yola çıktıklarının altını çizerek, "Burada birbirinden heyecanlı etkinlikler ve yarışmalar gençlerimizin ufkunu açıyor. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran gençler yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçların tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak. Sizler büyük bir medeniyetin büyük bir milletin evlatlarısınız. Size küçük düşünmek yakışmaz. Bizim geleceğe yönelik iddialı hedeflerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokmak istiyoruz. Bu başarıya ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Belki bizim ülke olarak petrol yataklarımız yok ama en büyük sermayemiz olan sizler yani gençler varsınız. İyi yetişmiş bir nesille Türkiye'nin aşamayacağın hiçbir engel yok" şeklinde konuştu.



Gençlere tavsiyelerde de bulunan Bakan Varank, "İlgi alanınız ne olursa olsun yaptığınız işin en güzelini yapmaya çalışın. Merakınızın üzerine gidin. Bunun için önce kabiliyetlerinizi keşfetmeniz gerekiyor. Burada düzenlediğimiz yarışmalar bu yüzden çok önemli. Girişimci olun, fikir üretin, icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten vazgeçmeyin. Biz bakanlık olarak her bir adımınızda sizlerle birlikteyiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Bakan Varank, Selçuk Bayraktar ve TEKNOFEST'e katkı veren kurumların temsilcileri geri sayım ile birlikte butona basarak festivalin açılışını gerçekleştirdi. - İSTANBUL