TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirilecek

09.06.2022 16:30
TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirilecek

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, 10-12 Haziran'da Kastamonu'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, 10-12 Haziran'da Kastamonu'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, STM'nin yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Drone Şampiyonası, bu yıl bir ön eleme yarışı, 2 etap yarışı ve bir büyük final yarışından oluşacak. Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Ayrıca, final yarışında dereceye giren ilk 3 sporcu da Türkiye Drone Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi 2023 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlarda temsil edecek.

20 farklı ilden 48 lisanslı sporcunun katılım sağlayacağı, Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenecek ön eleme yarışının ardından etap yarışları 1-3 Temmuz'da Sinop'ta, 19-21 Ağustos'ta Artvin'de yapılacak. Türkiye Drone Şampiyonası final yarışı ise 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleşecek.

Drone Şampiyonası'nda, şampiyonaya katılan pilotlar, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla yarışmaya özel olarak hazırlanan parkurda mücadele edecek. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı şampiyonada birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü de 5 bin TL olacak.

TEKNOFEST kapsamında 5 yıldır düzenlenen ve teknoloji tutkunlarının ilgiyle takip ettiği yarışmada sporculara para ödülünün yanı sıra konaklama, uçak bileti, yemek ve servis imkanları da sağlanacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslendi: Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır
16:21 Elbisesinin altına iç çamaşırı giymeyen Jennifer Lopez film galasına damga vurdu!
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement