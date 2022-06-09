TEKNOFEST kapsamındaki Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Kastamonu'da gerçekleştirilecek

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı, 10-12 Haziran'da Kastamonu'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST açıklamasına göre, STM'nin yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Drone Şampiyonası, bu yıl bir ön eleme yarışı, 2 etap yarışı ve bir büyük final yarışından oluşacak. Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Ayrıca, final yarışında dereceye giren ilk 3 sporcu da Türkiye Drone Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi 2023 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlarda temsil edecek.

20 farklı ilden 48 lisanslı sporcunun katılım sağlayacağı, Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenecek ön eleme yarışının ardından etap yarışları 1-3 Temmuz'da Sinop'ta, 19-21 Ağustos'ta Artvin'de yapılacak. Türkiye Drone Şampiyonası final yarışı ise 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleşecek.

Drone Şampiyonası'nda, şampiyonaya katılan pilotlar, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla yarışmaya özel olarak hazırlanan parkurda mücadele edecek. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı şampiyonada birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü de 5 bin TL olacak.

TEKNOFEST kapsamında 5 yıldır düzenlenen ve teknoloji tutkunlarının ilgiyle takip ettiği yarışmada sporculara para ödülünün yanı sıra konaklama, uçak bileti, yemek ve servis imkanları da sağlanacak.