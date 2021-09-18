TEKNOFEST kapsamındaki Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışmada, üniversiteli gençlerce yerli ve milli olarak tasarlanan model uyduların final etabında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de hazır bulundu.

Genç mühendislerin model uyduları, fırlatılış ve çift yönlü haberleşme aşamalarını da tamamlayarak birincilik için yarışıyor.

Yarışmalarda 20 takım finale kalırken, model uydular roketlerle gönderildi. Yarışma süresince fırlatma sonrası birçok görevi yerine getiren model uydulara bu yıl yeni görevler eklendi.

Bu yılki yarışlarda model uyduların taşıyıcıdan ayrıldıktan sonra 10 saniye askıda kalarak irtifasını sabitleyeceği "bonus görevi" ile uydunun görünürlüğünün artırılması amacıyla atmosferde takibinin net bir şekilde yapılması için sis kapsülünü aktifleştirmesi yarışmacıların ilk kez deneyimleyeceği yeni görevler olacak.

Aktarılan verilerin grafiksel görselleştirmesi de yapılıyor

Model uyduların inişi esnasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ve görüntü verisi de anlık olarak yer istasyonuna aktarılıyor. Aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar arayüzünde grafiksel görselleştirmesi de yapılıyor.

İlk defa 2016'da 3 takım 18 kişi ile başlayan yarışma, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına karşın 109 takım ve 800 katılımcıya ulaştı.

Birinci takım üyelerine 40 bin lira, ikinci takıma 30 bin lira, üçüncü takıma 20 bin lira ödül verilecek olan yarışmayla, uydu ve uzay teknolojileri alanında insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. Yarışmanın kazananları bu gece hakem heyetince yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenecek.

Türksat Model Uydu Yarışması'nın final etabına katılan Koç, Yüksek, Ertok ve İleri, finalist takımları ziyaret ederek başarılar diledi. Koç ve Ertok, iki roketin uçuşunu da gerçekleştirdi.

"Yarışmaya Türksat olarak büyük önem veriyoruz"

Ertok, yaptığı konuşmada, yarışmaya katılanların sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yarışma, dünyamızın geleceğini şekillendirecek uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesi hayallerimizi gerçeğe dönüştürmesi bakımından büyük öneme sahip. Model Uydu Yarışması'yla gençlerimiz, bir uydu projesinin tasarımını yapmanın da ötesinde, üretme ve görev sonrası gözden geçirmeye kadar tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı elde ediyor."

Yarışmanın, Türkiye'nin uzay vizyonu çerçevesinde en çok ihtiyaç duyacağı insan kaynağını oluşturacağının da altını çizen Ertok, "Ülkemizin geleceği için yapılabilecek en önemli yatırımın, gençlerimize olan yatırım olduğunu biliyor ve bunu düşünerek bu yarışmaya Türksat olarak büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.