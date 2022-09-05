TEKNOFEST'e başvuran takım sayısı 5 yılda 35'e katlandı

TEKNOFEST Karadeniz, 81 il, 107 ülkeden katılımla tamamlandı. 4 bin 333 takım ve 20 bin başvuru ile 2018'de başlayan TEKNOFEST'in 5'inci yılında, 154 bin takımla 600 bin katılımcı, 40 ayrı dalda projeleriyle yarıştı. Tüm zamanların en büyük başarısını elde eden organizasyonda, başvuran takım sayısı ilk yıla oranla 35'e katlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla 'teknoloji geliştiren bir Türkiye' için 5 yıldır düzenlenen ve bu yıl uluslararası boyut kazanan TEKNOFEST Karadeniz; Samsun, Trabzon, Rize, Ordu ve Giresun'da gerçekleştirildi. 4 bin 333 takım ve 20 bin başvuru ile 2018'de başlayan TEKNOFEST'e 5'inci yılında, 81 il, 107 ülkeden 154 bin takımla katılan 600 bin genç, 40 ayrı dalda projeleriyle yarıştı. Tüm zamanların en büyük başarısını elde eden TEKNOFEST'e başvuran takım sayısı, ilk yıla oranla 35'e katlandı. TEKNOFEST'e; 2018'de 4 bin 333 takım ile 20 bin, 2019'da 17 bin 373 takım ile 50 bin, 2020'de 20 bin 197 takım ile 100 bin, 2021'de 44 bin 912 takım ile 200 bin, 2022'de ise 154 bin takımla 600 bin yarışmacı başvuru yaptı. TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında mücadele eden ve ön eleme aşamasını geçen takımlara 22 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, dereceye giren takımlara da 7 milyon TL'nin üzerinde para ödülleri verildi.

'DEVASA BİR RAKAM'Samsun Valisi Zülkif Dağlı , katılımlarda devasa rakamlara ulaşıldığını belirterek, "TEKNOFEST'in son günü de yine oldukça kalabalık olmayı başardı. Genci yaşlısı tüm halkımızın yoğun ilgisi ile ve teveccühü devam etti. İlk 5 günde 630 bin gibi bir ziyaretçi rakamına ulaştık, bu gerçekten devasa bir rakam. ve son günün katılımcı sayısı da onaylandığı zaman bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Biz TEKNOFEST'le ilgili 11 ay boyunca çalıştık. Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerimizde 50 bin araçlık bir otopark alanı oluşturduk. Özellikle ulaşım ağları için de planlı bir çalışma yürüttük" diye konuştu.Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de TEKNOFEST Karadeniz'in hazırlık sürecindeki yorgunluklarını açılışla beraber aştıklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz TEKNOFEST, İstanbul'un dışında 2'inci kez Anadolu'da yapılıyor. Samsun'da yapılmasına karar verilince T3 Vakfı yetkilileri ile bir araya geldik. Dolayısıyla çok iyi bir çalışma ve koordinasyonla güzel bir hazırlık sürecinden geçtik. 30 Ağustos'ta açılışını yaptık. Açılışa kadar adım adım her gün bu heyecanı şehir olarak hissettik ve yaşadık. Hazırlık sürecindeki yorgunluğumuzu açılışla beraber aşmayı başardık. Beklediğimizin üzerinde bir katılımla da tamamlamayı başardık. Belediye başkanı olarak ben de bu şehrin en mutlu insanıyımdır herhalde."