TEKNOFEST Karadeniz'de başvuru süresi 7 Mart'a uzatıldı - Son Dakika

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 40 ana yarışma, 99 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının son başvuru tarihi gençlerden gelen yoğun talep üzerine 7 Mart'a kadar uzatıldı.

Başvuru tarihi 28 Şubat'ta sona eren 6 yarışma dışında kalan ve son başvuru tarihi farklılık gösteren teknoloji yarışmaları için detaylı bilgiler "teknofest.org" web sitesi üzerinden takip edilebiliyor. Yarışmalara ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençler için düzenlenen yarışmalarda gençlere parlak bir geleceğin kapıları da aralanıyor. Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor.

Başvurular, "https://teknofest.org/tr/competitions/" web sitesi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilebiliyor.

Son başvuru tarihi 7 Mart'a uzatılan yarışmalar arasında şunlar yer alıyor:

"Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması. Dikey İnişli Roket Yarışması. Hyperloop Geliştirme Yarışması. Helikopter Tasarım Yarışması. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması. Jet Motor Tasarım Yarışması. Karma Sürü Simülasyon Yarışması. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları. İnsansız Hava Araçları Yarışması. Model Uydu Yarışması. Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması. Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması. Savaşan İHA Yarışması. Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması. Sürü Robotlar Yarışması. Tarım Teknolojileri Yarışması. Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması. Turizm Teknolojileri Yarışması. Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması. Uçan Araba Yarışması"

Teknoloji yarışmaları kapsamında başvuru tarihi farklılık gösteren yarışmalar ve son başvuru tarihleri ise şu şekilde:

"Çip Tasarım Yarışması (14 Mart 2022). Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması (11 Mayıs 2022). Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması (18 Mayıs 2022). Pardus 21 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması (15 Mayıs 2022). TÜBA Doktora Bilim Ödülleri (4 Mart 2022). Türkiye Drone Şampiyonası (1 Nisan 2022). Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması (12 Mayıs 2022). World Drone Cup (1 Nisan 2022)."

Başvuru Tarihi 28 Şubat'ta sona eren yarışmalar arasında ise Akıllı Ulaşım Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması ve Roket Yarışması yer alıyor.

Teknoloji yarışmaları kapsamında henüz başvuruları açılmayan yarışmalar arasında ise Hack Karadeniz, ISIF, Robotik Yarışmaları, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi, Travel Hackathon ve Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması bulunuyor.

TEKNOFEST coşkusu tüm Türkiye'de

Teknoloji Yarışmalarının final etapları bu yıl Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek. İlk etabı Kastamonu'da başlayacak Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı Sinop, üçüncü etabı ise Artvin'de devam ederken, final yarışları da Samsun'da gerçekleştirilecek. Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması Samsun'da kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken, Giresun'da İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması gurur verici anlar yaşatacak. İlki yine Giresun'da başlayacak olan Sergi Yarışmalarının ikincisi Ordu'da düzenlenirken, üçüncüsü Trabzon'da, dördüncüsü ise Rize'de gençlerle buluşacak.

Karadeniz'i şenlendirecek yarışmaların yanı sıra Roket ve Model Uydu Yarışmaları heyecanı yeniden Aksaray'da yaşanacak. Gençlerin heyecanla beklediği Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli'de, bu yıl ilk kez yapılacak Dikey İnişli Roket Yarışması ise Ankara'da gerçekleştirilecek. Hyperloop Geliştirme Yarışması Gebze'de, Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi ise İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanında düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına "https://teknofest.org/tr/competitions/" adresi ziyaret edilerek başvurulabiliyor.