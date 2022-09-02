360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesti - Son Dakika
Üye Girişi

360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesti

02.09.2022 11:16
360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesti

TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilenen "360 derece uçuş deneyimi simülatörü" katılımcıların hava aracı kullanma deneyimi yaşamasını sağladı.

TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilenen "360 derece uçuş deneyimi simülatörü" katılımcıların hava aracı kullanma deneyimi yaşamasını sağladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kurumsal Tanıtım Müdürü Muharrem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi TEKNOFEST'e dolu dolu katıldıklarını söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'in şirket açısından Helikopter Tasarım Yarışması ile başladığını belirten Yılmaz, Trabzon'da başlayan faaliyetlerin final bölümünde Samsun'a taşındığını ifade etti. Yılmaz, Samsun'da çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan katılımcının ilgi duyabileceği içerikler hazırladıklarını bildirdi.

TUSAŞ standında gelişim atölyeleri bulunduğunu, çocukların, gençlerin bu atölyelerde kodlama çalışmaları yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gençler ve profesyonellere yönelik birçok kariyer standımız var. Arkadaşlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. Deneyim alanlarımızda TEKNOFEST Azerbaycan'da Milli Muharip Uçak'ın VR simülatörü vardı. Bu sene ilk defa TEKNOFEST KARADENİZ'e 360 derece uçuş deneyimi simülatörümüzü getirdik. Bu simülatörümüz kişinin uçaktaki hareketlerine göre 360 derece dönerek bir deneyim yaşatabiliyor. Gençlerimiz çok eğleniyorlar, keyifli vakit geçiriyorlar. Burada uzun kuyruklar oluşuyor. Her TEKNOFEST'te bir yeniliği, farklı bir deneyimi kardeşlerimize, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiye ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca alanda platformlarımızı sergiliyoruz, uçuş gösterilerimiz var. Hürkuş ve Gökbey müzikalimiz 21 ili gezdikten sonra TEKNOFEST'te de sahnelendi. Sene sonuna kadar 81 ile ulaşmayı amaçlıyoruz. Müzikalimiz ana sahnede her gün katılımcılarla buluşuyor."

360 derece uçuş deneyimi simülatörünün bundan sonraki etkinliklerin değişmez parçalarından biri olacağını vurgulayan Yılmaz, sonraki TEKNOFEST için de farklı bir sürpriz hazırladıklarını kaydetti.

YORUMLAR
500
Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı Trabzon'da 11 farklı adrese eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı Almanya'da yaşayan gurbetçi, evinin günlük kiraya verildiğini duyunca şikayetçi oldu Almanya'da yaşayan gurbetçi, evinin günlük kiraya verildiğini duyunca şikayetçi oldu İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı İnternetten araç kiralamaya kalktı, 4 bin 410 lira dolandırıldı
Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Trabzon, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim"
16:33 Maouro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: 360 derece uçuş simülatörü TEKNOFEST ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement