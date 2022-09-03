TEKNOFEST'TE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ 3 GÜNDE 7 BİN ŞİŞE TOPLADI - Son Dakika
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TEKNOFEST'TE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ 3 GÜNDE 7 BİN ŞİŞE TOPLADI

03.09.2022 10:41
TEKNOFEST'TE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ 3 GÜNDE 7 BİN ŞİŞE TOPLADI

TEKNOFEST Karadeniz'de, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından sağlanan depozito iade makinesi ile 3 günde geri dönüşüme kazandırılabilecek 7 bin şişe toplandı.

TEKNOFEST Karadeniz'de, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından sağlanan depozito iade makinesi ile 3 günde geri dönüşüme kazandırılabilecek 7 bin şişe toplandı. Proje yetkilisi Şevket Doğmuş, 'Proje ile belli bir meblağa ulaşan insanlar İBAN'larına atabilecek, vakıflara bağışlayabilecek veya anlaşmalı marketlerde kullanabilecekler' dedi.

TEKNOFEST Karadeniz, yoğun ilgi görmeye ve çok sayıda farklı projeye ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından sağlanan depozito iade makinesi de alana konuldu. Depozito iade makinesi, 3 günde 7 bine yakın şişeyi geri dönüşüme kazandırdı. Depozito iade sistemine kayıtlanan şişeleri toplayan makine içi dolu ve barkotu olmayan şişeleri ise kabul etmiyor.

'PROJE GÜNCELLENEREK GELİŞTİRİLECEK'

Projenin vatandaşlar ve özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten proje yetkilisi Şevket Doğmuş, Bu makine depozito iade makinesi olarak geçiyor. Depozito iade sistemine tabi bir makine. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülüyor. Vatandaşlarımız bu noktaya gelerek plastik, cam, metal atıklarını makineye atıyorlar. Yazılım onlara bir fiş bastırıyor ve TÜÇA'nın yaptırmış olduğu bir uygulama üzerinden bu fişi okutarak hesaplarına aktarım yapabiliyorlar. İlerleyen zamanlarda güncellemeler gelecek ve belli bir meblağa ulaşıldığı zaman insanlar İBAN'larına atabilecek, vakıflara bağışlayabilecek veya anlaşmalı marketlerde kullanabilecekler. TEKNOFEST'in ilk günün bin 900 şişe toplandı. 3 günde de 7 bine ulaşıldı. Pilot bölge olarak Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi seçildi. Orada şu anda 6-7 makine, Ankara merkezinde 3-4 makine olmak üzere makineler var dedi.

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TEKNOFEST KARADENİZ'in 4. gününde Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı TEKNOFEST KARADENİZ'in 4. gününde Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi
Kaynak: DHA

Karadeniz, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'TE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ 3 GÜNDE 7 BİN ŞİŞE TOPLADI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST'TE GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ 3 GÜNDE 7 BİN ŞİŞE TOPLADI - Son Dakika
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