TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi - Son Dakika
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TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi

02.09.2022 15:38

TEKNOFEST Karadeniz'e 3 günde 320 bin ziyaretçi katıldı.

TEKNOFEST Karadeniz'e 3 günde 320 bin ziyaretçi katıldı. Heyecan veren gösterileri izlemek için alana gelenler, 4'üncü gününde de girişte kuyruk oluşturdu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz için Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikler sürüyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale, bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yerli üretimin ön plana çıktığı festivalde; Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları ile helikopter ve jet sergilendi. 1'inci gününde 105 bin, 2'nci gününde 95 bin, 3'üncü gününde 120 bin olmak üzere toplam 320 bin kişinin ziyaret ettiği festival, 4'üncü gününde de yoğun kalabalığa ev sahipliği yapıyor.


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Kaynak: DHA

Karadeniz, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST Karadeniz'e 4'üncü günde de yoğun ilgi - Son Dakika
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