TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bini aşan ziyaret - Son Dakika
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TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bini aşan ziyaret

05.09.2022 13:54

TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bini aşan ziyaret Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: "81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkeleri ile dost ve kardeş ülkelerden 900 bini aşan sayıda kişi TEKNOFEST'i ziyaret etti"4 Eylül 2022 tarihleri arasında Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en...

TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bini aşan ziyaret

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı: "81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkeleri ile dost ve kardeş ülkelerden 900 bini aşan sayıda kişi TEKNOFEST'i ziyaret etti"

SAMSUN 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'in sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif DAğlı, festivali 900 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, TEKNOFEST KARADENİZ'e ilişkin değerlendirmeler ve sonuçların paylaşıldığı basın toplantısı yapıldı. Valilik binasında yapılan toplantıda festival hakkındaki genel bilgilere yer veren Vali Zülkif Dağlı, "İlk Adım Şehri Samsun olarak 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Çarşamba Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST KARADENİZ'e başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Çarşamba Havalimanı'nda yaklaşık 170 bin metrekarelik dev bir festival alanı hazırladık. Fuar ve Kongre Merkezi, 19 Mayıs Stadyumu, Samsun Lojistik Merkezi ve Çarşamba ilçemizde özel araçlar için 10 bin araçlık otopark alanları oluşturuldu, ziyaretçilerin festival alanına ulaşımları için ring seferleri organize edildi. Kırsal mahallelerdeki öğrencilerimizin festival alanına ulaşmasına yönelik çalışmalar yürütüldü" dedi.

"TEKNOFEST il turizminin gelişmesine fayda sağlayacaktır"

TEKNOFEST'in Samsun'da düzenlenmesinin şehre ilerleyen dönemlerde de katkı sağlayacağını belirten Zülkif Dağlı, "2021 yılında TEKNOFEST'e 704 takım projesiyle katılım sağlayan Samsun, yürütülen çalışmalarla bu yıl 35 bin proje ile katılım sağladı. Geçen yıl ilimizden TEKNOFEST'te finale çıkan proje sayısı yaklaşık 40 iken bu yıl finale çıkan proje sayısı 135 oldu. 40 ana başlıkta düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e 600 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmalara ilkokuldan üniversite ve üzeri seviyeye kadar her eğitim seviyesinden gençler, mezunlar ve profesyoneller katıldı. Festivalle birlikte milli teknoloji üretme ve geliştirme alanında oluşacak farkındalığın sanayi sektörüne pozitif yönde bir etki yapmasını bekliyoruz. Festival, ulusal/uluslararası tanıtım açısından büyük bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Tarihi, doğal ve turistik zenginliklerimizin tanıtımına katkı vererek il turizminin gelişmesine fayda sağlayacaktır. İlimizin ileri dönemdeki turist sayısını da ciddi manada artıracaktır" diye konuştu.

"900 bini aşan sayıda kişi TEKNOFEST'i ziyaret etti"

900 bini aşkın kişinin festivali ziyaret ettiğini açıklayan Vali Dağlı, şunları söyledi:

" Türkiye'nin 81 ilinin yanı sıra Avrupa ülkeleri ile dost ve kardeş ülkelerden 900 bini aşan sayıda kişi TEKNOFEST'i ziyaret etti. TEKNOFEST KARADENİZ, ülkemizin ve dünyanın birçok bölgesinden de altı gün boyunca televizyon ekranları ve dijital platformlardan takip edildi. Şehrimiz, etkilerini ilerleyen dönemlerde de fazlasıyla hissedeceğimiz önemli bir prestij kazandı. Her daim gurur duyduğumuz pilotlarımızın yüksek teknoloji ile donatılmış uçak gösterileriyle unutulmaz anlar yaşandı. Festival için şehrimize gelen misafirlerimiz Karadeniz'in incisi Samsun'un doğasını, tarihini ve zengin kültürünü de keşfetti. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz il ekonomisine hareketlilik getirerek, otelcilik sektörü başta olmak üzere hizmet sektöründeki tüm esnafımıza da doğrudan katkı sağladı. Altı gün boyunca tam anlamıyla muhteşem bir festival yaşadık. Çocuklarımız için önemli bir fırsat ve büyük bir birikim oldu. Samsun'un uluslararası organizasyonlara her zaman hazır olduğunu ve bu tür dev etkinlikleri çok başarılı bir şekilde düzenleyeceğini tüm dünyaya gösterdik. Bu muhteşem organizasyonun Samsun'da düzenlenmesine karar veren, katılım sağlayan ve emek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları, üniversitelerimiz, öğrencilerimiz ve özellikle büyük ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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Kaynak: İHA

Zülkif Dağlı, Karadeniz, Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bini aşan ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKNOFEST KARADENİZ'e 900 bini aşan ziyaret - Son Dakika
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