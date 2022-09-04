Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera geliştirdi - Son Dakika
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Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera geliştirdi

04.09.2022 13:16
Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera geliştirdi

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan lise öğrencileri, geliştirdikleri kendi enerjisini üreten akıllı seranın tanıtımını yaptı.

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan lise öğrencileri, geliştirdikleri kendi enerjisini üreten akıllı seranın tanıtımını yaptı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan projeler arasında Sakarya Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hilal Mollaoğlu, Sevdegül Sezer, Hakan Çarıkcı, Hafsanur Şirin, Rana Fidancı, Selin Doğa Güneş, Meryem Ergün, öğretmenleri İbrahim Yıldız danışmanlığında geliştirdikleri akıllı sera da bulunuyor.

Öğrencilerden Selin Doğa Güneş, AA muhabirine, Sakarya'da yoğun şekilde tarım yapılmasına rağmen seracılığın az olduğunu söyledi.

Bölgede seracılığın gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalara başladıklarını dile getiren Güneş, "Mobil uygulamalar kullanarak hem seracılığı artırmak hem de kendi işlerinde çalışan insanların, fazla zaman kaybetmeden kendi seralarını yapmalarını hedefliyoruz." dedi.

"Kendi kendini döndürebilen bir sera oluşturduk

Geliştirdikleri sera hakkında bilgi veren Güneş, şunları aktardı:

"Bütün enerji güneş panelleri ve rüzgar tribünlerinden. Aynı zamanda suyumuzu da yağmur suyunu toplayarak elde ediyoruz. Topraksız tarım yapıyoruz. Topraksız tarımda kullanılan su tutucu kimyasallar kullanmıyoruz. Kabak lifini denedik ve başardık. Tabanda onu kullanıyoruz. Sıcak ve soğuk su depolarımız var. Sıcak suyu güneş kolektörleri ile hazırlıyoruz. Soğuk suyu ise yer altına koyduğumuz depolar sayesinde oluşturuyoruz. Bu şekilde kendi kendini döndürebilen bir sera oluşturduk. Enerjisini, suyunu para harcamadan kendisi üreten, tamamen doğaya uyumlu çevreci bir sera tasarladık."

Gübreyi bitkilerden üretiyorlar

Serada her şeyi doğal oluşturmaya çalıştıklarını belirten Güneş, "Gübre ve ilaçları da kendimiz üretiyoruz. Yabani otlardan süzme yöntemi ile gübre üretiyoruz. Yabani otları suda bekletiyoruz. Süzerek suyunu ayırıyoruz. Sonra pH değerlerini ölçerek bitkilere ihtiyaçları kadar veriyoruz." diye konuştu.

Seranın kendi kendini ısıtabildiğini de dile getiren Güneş, "Işıklandırma ve ısı olarak led ve akkor lambalarımız var. Bildiğiniz gibi kırmızı ve mor ışık fotosentezi artıran renkler. Ledlerimizi bu renklerde seçtik. Akkor lambalar da ısı yaydığı için ısıya ihtiyaç duyduğumuzda kullanıyoruz. Enerjisini de rüzgar tribünü ve güneş panellerinden alıyorlar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Sakarya, Türkiye, Güneş, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Lise öğrencileri kendi enerjisini üreten akıllı sera geliştirdi - Son Dakika

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