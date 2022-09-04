Kalorifer peteklerindeki su yangın söndürmede kullanılacak - Son Dakika
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Kalorifer peteklerindeki su yangın söndürmede kullanılacak

04.09.2022 12:40
Kalorifer peteklerindeki su yangın söndürmede kullanılacak

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan lise öğrencileri, kalorifer peteklerindeki suyu kullanan yangın söndürme sistemi geliştirdi.

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan lise öğrencileri, kalorifer peteklerindeki suyu kullanan yangın söndürme sistemi geliştirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale katılan projeler arasında, Mersin İçel Anadolu Lisesinden Muhammed Kava Tayurak ve Elif İlayda Göğüş'ün, öğretmenleri İlknur Köstekçi danışmanlığında geliştirdikleri kalorifer peteğindeki suyu kullanarak yangın söndürmede kullanan sistem de bulunuyor.

Sensörler sayesinde yangını tespit ederek motoru devreye sokan sistem, peteklerdeki suyu alarak tavan tipi fıskiyeler sayesinde yangına müdahale ediyor.

Muhammed Kava Tayurak, AA muhabirine, "Peteklerdeki su ile isabetli yangın söndürme projesi" hazırladıklarını söyledi.

Projenin ortaya çıkışı hakkında bilgi veren Tayurak, "Bir yakınımın evinde çıkan yangında peteklere giden boruların erimesi sonucu ortaya çıkan su, yangını söndürmüş. Buradan yola çıkarak bu projeyi oluşturduk." dedi.

Sistemin çalışması hakkında bilgi veren Tayurak, şunları kaydetti:

"Sistem, sensörlerin gazı tespitiyle çalışıyor. Devamında sistem devreye giriyor. Motor, kaloriferlerdeki suyun akış yönünü değiştirerek tavana gitmesini sağlıyor. Sonra kombi sistemlerinde devirdaim yaptığı için ek pompalar yardımıyla suyun tazyikli gitmesini sağladık. Devamında sistem, 112'ye bilgi vererek yangın için yardım talep ediyor. Otomatik olarak pencereleri açarak içerinin havalandırılmasını sağlıyor."

Yangında ilk dakikaların çok önemli olduğuna işaret eden Tayurak,"Yangın için ilk 5 dakika çok önemli. Daha hızlı bir söndürme sistemi geliştirmek istedik. Bizim mevcut sistemlerden temel farkımız, peteklerdeki suyu kullanmamız. Bir binada su tesisatı her yere döşenmez iken, petekler her yere döşeniyor. En yakın su kaynağını kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalorifer peteklerindeki su yangın söndürmede kullanılacak - Son Dakika

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