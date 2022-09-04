Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" TEKNOFEST'te birinci oldu - Son Dakika
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Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" TEKNOFEST'te birinci oldu

04.09.2022 14:48
Liselilerin "arı sütü için larva transfer makinesi" TEKNOFEST'te birinci oldu

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan lise öğrencilerinin hazırladığı "arı sütü için larva transfer makinesi", tarım teknolojileri yarışmasında birincilik elde etti.

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan lise öğrencilerinin hazırladığı "arı sütü için larva transfer makinesi", tarım teknolojileri yarışmasında birincilik elde etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivale katılan projeler arasında bulunan Eskişehir Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Haşim Bekmez, Furkan Özcan, Emin Eren Öztürk ve Erkan Arabacı'nın öğretmenleri Mine Kara danışmanlığında hazırladıkları "Arı sütü üretimi için yapay zeka teknolojisi kullanarak petek üzerindeki arı larvalarının özellikleri ve konumları tespit edilerek transferinin yapılması" projesi, liseler arası tarım teknolojileri yarışmasında birinci oldu.

Proje danışmanı ve elektrik elektronik öğretmeni Mine Kara, AA muhabirine, alanda makineleşme açısından bir boşluk olduğunu söyledi.

Larva transferini yapacak bir makine geliştirdiklerini belirten Kara, "Ülkemizde arıcılık faaliyetleri çok fazla gelişmiş, iklim flora yapısı arıcılığa çok uygun ama arı sütü üretimi çok düşük seviyelerde. Arıcılarla görüştük. 'Neden arı sütü üretmiyorsunuz?' dediğimizde larva transferinin zor olduğunu, çok personel çalıştırmak gerektiğini, bunun için bal üretimine yöneldiklerini söylediler. Biz de bu problemi çözmek için larva transferini otomatik gerçekleştiren bir cihaz tasarladık." dedi.

Projelerinde insana ihtiyaç duymadan petekleri makineye yerleştirerek otonom olarak transferin gerçekleştirildiğini anlatan Kara, sistemin daha da geliştirilebileceğini vurguladı.

Sistemin işleyişi hakkında bilgi veren Kara, "Bir kameramız var, yapay zekaya görüntü aktarılıyor. Yapay zeka, larva tespit ettiği peteğe kaşığı yönlendiriyor. Petekten larvayı alan kaşık, bunları ayrı bir göze yerleştiriyor." diye konuştu.

Yaptıkları araştırmada Türkiye'de böyle bir cihaz olmadığını gördüklerine işaret eden Kara, "Arıcılar bizi ziyaret ettiklerinde, bu ürünü alabileceklerini söylediler. Sistemi 12 bin liraya mal ettik." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Haşim Bekmez ise zor ve emek isteyen bir işlemi kısa sürede daha kolay yapmak için proje geliştirdiklerini dile getirerek, "Kırsal kesimde işçi bulma zorluğu var. Sistemimiz en düşük hata payı ile çalışıyor. Arı sütü üretiminin artacağını, ülkemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

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