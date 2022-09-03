Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile önlenebilecek - Son Dakika
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Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile önlenebilecek

03.09.2022 11:40
Gürültü kirliliği "uyarlanabilir ses kalkanı" ile önlenebilecek

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan yüksek mimar Öznur Çakır Aydoğan'ın hazırladığı Adaptive Sound Shield (uyarlanabilir ses kalkanı) ile iç ve dış mekanlarda gürültü kirliliği önlenebilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'e katılan yüksek mimar Öznur Çakır Aydoğan'ın hazırladığı Adaptive Sound Shield (uyarlanabilir ses kalkanı) ile iç ve dış mekanlarda gürültü kirliliği önlenebilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında, yüksek mimar Aydoğan'ın İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Meltem Aksoy'un danışmanlığında hazırladığı "uyarlanabilir ses kalkanı" da yer alıyor. Patenti alınan sistem, iç ve dış mekanlarda kullanılabiliyor.

Kullanıcısı tarafından belirlenen ses aralığının yazılıma yüklenmesiyle dış veya iç mekanda oluşan ses, açılıp kapanan paneller sayesinde belirli bir seviyede tutulabiliyor. Projeyle, özellikle büyükşehirler ve ses seviyesinin yüksek olduğu iç mekanlarda gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Öznur Çakır Aydoğan, AA muhabirine, projelerini yüksek gürültülü megapol şehirlerde gürültü kirliliğine karşı geliştirdiklerini söyledi.

Ses desibelini algılayan dinamik bir cephe modülü tasarladıklarını belirten Aydoğan, "Sistem, hareketli panellerden oluşuyor. Belirlediğimiz ses desibeli aralıklarını sisteme yüklüyoruz. Ses bu desibelin üstüne çıktığında hareketli yapraklar kapanarak, gürültüyü engelliyor. Ses seviyesi düştüğünde kendiliğinden açılıyor. Bu sayede içerideki ses seviyesini sabit tutabiliyoruz." dedi.

Sistemin iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabildiğini vurgulayan Aydoğan, şunları kaydetti:

"İlk çıkış noktamız İstanbul, Ankara ve İzmir gibi megapol şehirler. Binaların dış cephesi bu sistemle kaplanabilir. Bu sayede dışarıdan içeriye giren sesi kontrol altına almış olacağız. Gürültü kirliliği de diğer kirlilikler gibi çok önemli. Biz hem buna dikkat çekiyoruz hem de önüne geçecek interaktif sistem geliştiriyoruz. Oditoryum konferans salonu gibi iç mekanlarda da değerlendirilebilir. İç mekanın bu sistemle ses konforunu belirleyebiliriz."

YORUMLAR
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GÜNDEM ÖZETİNE GÜNDEM ÖZETİNE Kargu'ya TEKNOFEST'te yakından baktık! Kargu'ya TEKNOFEST'te yakından baktık!
Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Aydoğan, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürültü kirliliği 'uyarlanabilir ses kalkanı' ile önlenebilecek - Son Dakika

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