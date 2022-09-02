Öğrenciler mayın tespit eden drone tasarladı - Son Dakika
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Öğrenciler mayın tespit eden drone tasarladı

02.09.2022 16:35

TEKNOFEST KARADENİZ'e Konya'dan katılan öğrencilerin tasarladığı "MATEVIHA" ile mayınlar kısa sürede tespit edilebilecek.

TEKNOFEST KARADENİZ'e Konya'dan katılan öğrencilerin tasarladığı "MATEVIHA" ile mayınlar kısa sürede tespit edilebilecek.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'e katılan projeler arasında Konya Selçuklu Yüksel Bahadır Alaylı Bilim ve Sanat Merkezi'nden Kerem Kaya ve Baver Akto'nun öğretmenleri Feza Boy danışmanlığında "MATEVIHA" ismini verdikleri proje de yer alıyor. Dronun altına yerleştirilen dedektör, mayının yerini tespit ederek, merkeze koordinatları bildiriyor. Bu sayede mayın aramalarında yaşanan can kaybının sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Baver Akto, AA muhabirine, 3 yıldır insansız hava araçları üzerine araştırma yaptıklarını söyledi.

İki yıldır TEKNOFEST yarışlarına katıldıklarını dile getiren Akto, "Bu sene uluslararası serbest insansız hava araçları yarışına katıldık. Projemizin konusu mayın tarama ve tespiti. Askeri personelin bildiğiniz üzere mayın detektörleri var. Kendi elleri ile alanları taramak zorunda kalıyorlar. Bu hem yavaş hem de çok küçük bir alanın taranmasına neden oluyor." dedi.

Geniş bir alanı çok kısa sürede tarayabileceklerini aktaran Akto, şunları kaydetti:

"Yaptığımız proje ile çok kısa sürede çok büyük alanları tarıyoruz. Yaklaşık bin metrekarelik bir alanı iki dakika içerisinde tarıyoruz. Koordinat bilgisine kadar her türlü bilgiyi aktarabiliyoruz. Aynı zamanda bu proje insan sağlığı açısından önemli. İnsan kaybını da önleyecek. Taramayı insan yapmadığı için insan hatasından kaynaklı patlama, ya da can kaybı olmayacak."

Dronun olumsuz hava koşullarından etkilenmediğini belirten Akto, "Hava şartlarından etkilenmeyen bir sistem. Sıfırın altında 10 derece ya da sıfırın üstünde 50 derece olsun, veya yağmurlu, fırtına bizim için fark etmiyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler mayın tespit eden drone tasarladı - Son Dakika

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