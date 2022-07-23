TÜBİTAK'ın katkılarıyla lise öğrencileri arasında düzenlenen " İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması" ve "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması", üniversiteliler arasındaki "Araştırma Proje Yarışması" ile ASELSAN'ın da katkı sunduğu "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" devam ediyor.

Kaynak: AA

Karadeniz, Araştırma, Giresun, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › TEKNOFEST KARADENİZ Giresun yarışmaları devam ediyor - Son Dakika

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