TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi

02.09.2022 19:23
TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi

TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı TEKONFEST KARADENİZ'e çok yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, ilk 3 günde toplam 325 bin misafiri ağırladıklarını söyledi.

TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı TEKONFEST KARADENİZ'e çok yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, ilk 3 günde toplam 325 bin misafiri ağırladıklarını söyledi.

T3 Vakfı tarafından Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Festival kapsamında ilk 3 günde toplam 325 bin kişi ziyarette bulunarak milli teknoloji hamlelerini yerinde görme fırsatı buldular. Vali Zülkif Dağlı, 4. günle birlikte toplam ziyaretçi sayısının 500 bine dayanacağını ifade etti.

"3 günde 325 bin kişi gezdi"

TEKONFEST KARADENİZ'e çok yoğun bir ilgi olduğunu belirten Zülkif Dağlı, "Samsunumuzda TEKNOFEST KARADENİZ rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. 3 günde toplam 325 bin misafirimizi burada ağırladık. Çok yoğun bir ilgi var. Samsun ilimizden özellikle öğrencilerimiz çevre illerden ve ülkemizin değişik bölgelerinden, değişik kentlerinden gelen vatandaşlarımız TEKNOFEST KARADENİZ için şu anda akın akın gelmekteler. Hatta yurt dışından, Avrupa ülkelerinden, dost ve kardeş ülkelerimizden ziyaretçilerimiz geliyor. Ziyaretçilerin akşama doğru önceki günlere dayanarak iyice arttığını görüyoruz. Şu anda 3 günde toplam 325 bin misafirimizi burada ağırladık. Bugün itibarıyla da toplam ziyaretçi sayısının 500 binlere dayanacağını düşünüyoruz" dedi.

"70 bin öğrencinin ulaşımını sağladık"

Öğrencilerin ulaşımında başarılı olduklarının altını çizen Vali Dağlı, "Öğrencilerimizin geliş gidişle ilgili bütün organizasyonlarımızı yaptık. Belediyelerimiz vasıtasıyla tüm kırsal mahallelerimizden, ilçelerimizden 70 bin öğrencimizin TEKNOFFEST alanına ulaşmasını sağladık. Tüm çocuklarımızın her zerresinde bizim dokunuşumuz olan milli ve yerli uçaklarımıza, İHA'larımıza, SİHA'larımıza, helikopterlerimize, savunma sanayi araçlarımıza ve uçuş araçlarımıza dokunmasını, gözleriyle görmesini ve bunun milli ve yerli olduğunu kendisinin de bir gün bunu yapabileceğini hissetmesini amaçlıyoruz. Bu amaca da TEKNOFEST adım adım ulaşıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Samsunluların coşkulu bir kalabalıkla ağırlayacağını söyleyen Dağlı, ayrıca şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inşallah yarın itibariyle ilimize teşrif edecekler. Biz de bu konuyla ilgili hazırlığımızı yapıyoruz. Yarın kalabalığın kat ve kat artacağını tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanımız yarın hem TEKNOFEST alanını ziyaret edecek hem de hitaplarını gerçekleştirecekler. İnşallah Samsunlular olarak çok coşkulu bir kalabalıkla Cumhurbaşkanımızı ağırlamış olacağız."

YORUMLAR
500
TEKNOFEST KARADENİZ'in 4. gününde Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı TEKNOFEST KARADENİZ'in 4. gününde Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı Almanya'da yaşayan gurbetçi, evinin günlük kiraya verildiğini duyunca şikayetçi oldu Almanya'da yaşayan gurbetçi, evinin günlük kiraya verildiğini duyunca şikayetçi oldu
Kaynak: İHA

Çarşamba Havalimanı, Zülkif Dağlı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 EYT'liler için masadaki tek formülün ayrıntıları ortaya çıktı!
18:26 Beşiktaş, UEFA ile Yapılandırma Anlaşması imzaladı! İşte ekonomik şartlar
18:03 AK Partili Metin Külünk'ten partisine Sedat Peker çağrısı: Sokak arınma istiyor, başarmak zorundayız
17:53 Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden oldu! Korkutan virüs için 'Türkiye'de de her an görülebilir' uyarısı yapıldı
17:32 Oyuncu Janset Paçal yıllar sonra kameralara takıldı! Son hali hayranlarını sevindirdi
17:30 Teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile yeni sözleşme imzaladı
17:23 Kurşunların hedefi olan TFF'nin Riva binasının yakınlarındaki tarlada beze sarılı iki silah bulundu
17:17 Şarkıcı Deniz Seki photoshop'u abarttı! Gerçek halini belediyenin paylaşımı ortaya çıkarttı
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 19:23:07. #1.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST KARADENİZ'i 3 günde 325 bin kişi gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement