Altınbaş Üniversitesi takımı EVA Team'e TEKNOFEST'te yoğun ilgi - Son Dakika
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Altınbaş Üniversitesi takımı EVA Team'e TEKNOFEST'te yoğun ilgi

05.09.2022 12:36

TEKNOFEST Karadeniz'in paydaşlarından Altınbaş Üniversitesi, 4 yıldır katıldıkları elektrikli araç yarışlarında elde ettikleri 3 üçüncülük kupasını üniversite standında sergiledi.

TEKNOFEST Karadeniz'in paydaşlarından Altınbaş Üniversitesi, 4 yıldır katıldıkları elektrikli araç yarışlarında elde ettikleri 3 üçüncülük kupasını üniversite standında sergiledi. EVA Team adını verdikleri takımla TEKNOFEST kapsamında yaplan birçok yarışmaya katılan öğrenciler, Altınbaş Üniversitesi standına gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilendi.

Altınbaş Üniversitesi EVA Team'in yaptığı araçlar TEKNOFEST Karadeniz'de yerini aldı. Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (AUTONOM) koordinatörlüğünde faaliyetlerine devam eden ve Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve Öğrencilerinden oluşan EVA Team'in yaptığı ileri mühendislik çalışması gerektiren teknolojik ürünler alanda kurulan stantta sergilendi.

TAKIM RUHUMUZ SAYESİNDE BAŞARIYI YAKALADIK

EVA Team kaptanı Oğuzhan Tavukçu, "Biz aslında TEKNOFEST'in kurulduğu yıllardan bu yana hep burada olduk. Yaklaşık 4 yıldır elektrikli araç yarışları, insansız hava aracı yarışları, su altı sistemleri yarışları ve roket yarışları gibi birçok yarışa katılıyorduk. Bu 4 yıl içinde Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 3 defa üçüncü olduk. Takım ruhumuz sayesinde elde ettiğimiz bu başarılar ve üniversitemizin girişimleriyle Altınbaş Üniversitesi olarak TEKNOFEST'in paydaşı olmayı başardık. Takımımız bünyesinde ürettiğimiz tüm araçları burada sergileme ve toplumda teknolojik farkındalık oluşturma fırsatı bulduk. TEKNOFEST'in ilk günü ile son günü arasında hiç fark olmadı. Üniversite standımız her zaman yoğun bir kalabalıkla karşı karşıya kaldı. Standımız özellikle çocuklar ve gençlerden yoğun bir ilgi gördü. Bu da bizim için mutluluk verici" dedi.

EVA Team, alanda düzenlenen törenle Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında elde ettiği üçüncülük ödülünü TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal'dan aldı.


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Kaynak: DHA

Altınbaş Üniversitesi, Karadeniz, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınbaş Üniversitesi takımı EVA Team'e TEKNOFEST'te yoğun ilgi - Son Dakika

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