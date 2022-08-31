Türkiye Dron Şampiyonu belli oldu

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında gerçekleştirilen Türkiye Dron Şampiyonası'nda, Dünya Dron Şampiyonası'na katılacak 3 isim belirlendi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Türk savunma sanayisi firmalarından STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği Türkiye Dron Şampiyonası'nın final etabı TEKNOFEST KARADENİZ'de yapıldı.

Yıl içinde Sinop, Artvin ve Kastamonu'da yapılan üç zorlu etabı geride bırakan 16 Türk sporcu finalde mücadele etti. Dron pilotları özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı dronlarla yarıştı.

Finalde başarılı olan Atakan Mercimek, Hüseyin Ablak ve Hüseyin Yılmaz Çimen, Dünya Dron Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Brezilya'dan Ukrayna'ya, ABD'den Portekiz'e kadar 26 farklı ülkeden 32 yarışmacının kıyasıya yarışacağı Dünya Dron Şampiyonası'nda birinciye 30 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye 10 bin lira para ödülü verilecek. Şampiyona 4 Eylül Pazar günü kupa töreniyle son bulacak.

"Dronların formulası"

STM Genel Müdür Yardımcısı Enis Müçteba Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonayı 5 yıldır desteklediklerini ve dereceye girenlerin Türkiye'yi Dünya Dron Şampiyonası'nda temsil ettiklerini söyledi.

STM olarak Türkiye'de mini İHA sistemlerinin öncüsü durumunda bulunduklarını dile getiren Memiş, çeşitli sürü sistemleri, gözlem ve kamikaze dronlarına yönelik faaliyetler yürüttüklerini ifade etti.

Çocuk ve gençlerin, STM olarak yaptıkları faaliyetlerin küçük bir versiyonunu hayata geçirdiğini anlatan Memiş şöyle konuştu:

"Hemen hemen mühendislik alanında bizim uyguladığımız usulleri kendileri küçük bir proje yönetimi şeklinde devam ettiriyorlar. Tedarik gerçekleştiriyorlar, çeşitli motorlar, kartlar seçiyorlar, çeşitli yazılımlar yüklüyorlar ve pilotajlarına göre o yazılımların çeşitli ayarlamalarını yapıyorlar. Akabinde pilotluğunu da yaparak uçtan uca bir mühendislik, proje yönetimini sergiliyorlar. O anlamda yaptığımız işlerle birebir örtüştüğü için bu şampiyonayı destekliyoruz."

Ülkenin çeşitli yerlerinde hiç beklenmeyen yetenekler ortaya çıktığını dile getiren Memiş, TEKNOFEST'ler sayesinde bu işlere gönül veren pek çok çocuk olduğunu söyledi. Memiş, "Ailelerinin onları yönlendirmeleriyle, çeşitli hobi amaçlı faaliyetlerle aslında yeteneklerini keşfetmiş oluyorlar ve pek çoğu sonrasında bu yeteneklerini burada sergileme imkanı buluyorlar, buradan ülkemiz adına şampiyonlar çıkarıyoruz. Psikomotor yetenekler çok küçük yaşta gelişiyor. Yetişkin insanlara göre daha çevikler, çok hızlı düşünme kabiliyetleri var. Bir nevi "dronların formulası" diyebiliriz. Oldukça hızlı, zor parkurlarda çok keskin manevralar gerçekleştiriyorlar bu anlamda yaşları bir avantaj." dedi.

Simülasyonda hazırlanarak birinci oldu

Türkiye Drone Şampiyonu 16 yaşındaki Atakan Mercimek, yarışmaya Adana'dan katıldığını ve yaklaşık 5 yıldır dron yarışlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Finaldeki zorlu mücadele sonunda birinci olduğunu ifade eden Mercimek, "Yarın Dünya Dron Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim için çok gururluyum. İlk 3'ü hedefliyorum." diye konuştu.

Yarışmaya hazırlanırken İstanbul'da antreman yapacak alan bulamadığı için simülasyonda hazırlandığını anlatan Mercimek, "Çok verimli değildi ama hedefime ulaştım." dedi.

Dünya Şampiyonası'nda zorlu rakiplerle mücadele edeceğini belirten Mercimek, ilk 3 için kendisine güvendiğini söyledi. Mercimek, Rusya ve Bulgaristan'da düzenlenen çeşitli yarışmalarda birinci olduğunu, Dünya Drone Şampiyonası'da da altıncılığı bulunduğunu kaydetti.

"Kendimiz yapıyor, programlıyoruz

Hüseyin Ablak da 8 yıldır bu sporu yaptığını, "milli sporcu" olduğunu ve çeşitli dereceleri bulunduğunu ifade etti.

Etaplar halinde gerçekleşen yarışmanın finaline 16 kişinin katılabildiğini dile getiren Ablak, "Yarışmada 2. oldum. Çok heyecanlı, güzel anılar yaşadık. Bu dronları kendimiz yapıyoruz, programlıyoruz, parçalarını birleştiriyoruz, dizayn ediyoruz. Uçuş karakterimize göre yazılımlıyoruz. Dünya Şampiyonası'na katılmak kolay değil, büyük bir gurur. Sonuçta Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil ettiğim için de kendimi çok mutlu hissediyorum. İnşallah ilk 3'e gireriz, güzel olur." diye konuştu.