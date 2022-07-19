"TEKNOFEST KARADENİZ" kapsamında Giresun'da 4 dalda yarışma düzenlenecek - Son Dakika
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"TEKNOFEST KARADENİZ" kapsamında Giresun'da 4 dalda yarışma düzenlenecek

19.07.2022 15:22
"TEKNOFEST KARADENİZ" kapsamında Giresun'da 4 dalda yarışma düzenlenecek

"TEKNOFEST KARADENİZ" kapsamında Giresun'da 4 dalda yarışma düzenleneceği bildirildi.

"TEKNOFEST KARADENİZ" kapsamında Giresun'da 4 dalda yarışma düzenleneceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en büyük havacılık festivali olan TEKNOFEST'in, 2022 yılında "TEKNOFEST KARADENİZ" adı altında Samsun merkezli olarak Karadeniz'de düzenleneceği belirtildi.

TEKNOFEST 2022 Teknoloji Yarışmaları kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yapılacak yarışmalarının ilkinin 22-24 Temmuz'da 4 dalda Giresun'da gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜBİTAK ve ASELSAN'ın katkılarıyla düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin finali 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da, Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor. Giresun yerelinde Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle organizasyonun yürütücüsü TEKNOFEST ekibinin koordinasyonunda Giresun Merkez Aksu Mahallesi'ndeki Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılacak yarışma alanındaki sahne ve stant çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor."

Açıklamada, Giresun'da düzenlenecek yarışmaların TÜBİTAK katkılarıyla lise öğrencileri arasında "İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması" ve "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması" ile üniversite öğrencileri arasında "Araştırma Proje Yarışması" adı altında 3 dalda, ASELSAN'ın katkılarıyla ise "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" dalında yapılacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'TEKNOFEST KARADENİZ' kapsamında Giresun'da 4 dalda yarışma düzenlenecek - Son Dakika

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